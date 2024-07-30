В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Предупреждение также действует в Шебекино и Шебекинском округе.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — сказано в сообщении Гладкова, опубликованном в 4:01 по мск.

Вечером 29 июля Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух украинских беспилотников в Белгородской области.

До этого ВС РФ уничтожили дроны самолетного типа и малоразмерные воздушные шары над регионом.

27 июля Гладков сообщал, что четыре населенных пункта региона подверглись атакам со стороны украинских войск с помощью беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в поселке Политотдельский дрон сбросил взрывчатку на парковку. Одно транспортное средство получило повреждение, второе — загорелось.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.