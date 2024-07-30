В столице Венесуэлы раздались выстрелы во время протестов

Выстрелы прозвучали в столице Венесуэлы Каракасе во время протестов. Об этом сообщает телеканал NTN24 в соцсети Х.

На опубликованном видео слышны выстрелы. Журналисты утверждают, что в протестующих стреляли неизвестные в гражданской одежде.

Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ. По данным El Nacional, протестующие кидали камни, палки и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, в ответ на них летели гранаты со слезоточивым газом.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими.

Венесуэла отозвала сотрудников своих дипломатических миссий из семи латиноамериканских стран, отказавшихся признать легитимность избранного президента Мадуро.

Оппозиция Венесуэлы в свою очередь призвала армию свергнуть Мадуро. Она не признала его победу на президентских выборах и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

Ранее президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него.