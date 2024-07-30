Защита обжаловала арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба на арест экс-гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах писала, что Белкова задержали за аферу при исполнении гособоронзаказа. Тогда он был гендиректором публично-правовой Военно-строительной компании, работу которой курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Речь шла о махинациях при закупке томографа, стоимость которого в документах была завышена.

Арестовать Белкова также просили следователи МВД.

25 июля Тверской суд отправил Белкова в СИЗО. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями (статья 285.4 УК РФ).

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