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Собака помогла спасти хозяина от рака, почуяв опухоль

Daily Mail: в Великобритании собака спасла хозяина от онкологического заболевания

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dailymail

Житель Великобритании заподозрил у себя рак, благодаря собаке, которая почуяла опасную болезнь. Об этом сообщает Daily Mail.

65-летний мужчина стал замечать, что поведение его собаки по кличке Джесси внезапно изменилось, пес начал ластиться к хозяину больше обычного. Спустя год мужчина понял, что животное почувствовало раковую опухоль, которая длительное время развивалась в организме британца.

Мужчина обратился к врачу из-за полипа в носу, гистологическое исследование показало, что новообразование было злокачественным. Медикам удалось спасти пациента, он перенес сложнейшую операцию по восстановлению неба и горла, хирургам пришлось удалить лимфатические узлы и слюнные железы с правой стороны, чтобы остановить распространение рака.

Британец считает, что именно верный пес сподвиг его на посещение врача и тем самым спас ему жизнь.

До этого сообщалось, что в США собака спасла жизнь хозяйке, которая не заметила утечки угарного газа. Пес весь день вел себя странно и просился на улицу, американка позвонила в управляющую компанию, затем на место была вызвана пожарная служба. Спасатели определили, что в квартире женщины произошла значительная утечка угарного газа, которая произошла из-за птичьего гнезда, которое находилось в дымоходе газового водонагревателя.

Ранее собака пробежала 7 км и привела помощь хозяину, попавшему в аварию.

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