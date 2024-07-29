СБУ задержала известного украинского историка

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве за написанные книги по истории известного украинского ученого Алексея Толочко. Об этом сообщает издание «Страна».

Толочко является доктором исторических наук, членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ). Он — сын академика, археолога и историка-медиевиста Петра Толочко.

По имеющимся сведениям, ученому вменяются в вину книги, написанные еще до начала специальной военной операции (СВО).

В свою очередь, СБУ обвинила Толочко в том, что он якобы поддерживал в социальных сетях действия России, а в своих трудах фальсифицировал «исторические факты развития украинской государственности».

Ученому грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что из-за украденного паспорта россиянин с начала СВО не может выехать с Украины.

26 июля СБУ заочно предъявила обвинения главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику в проведении мобилизации в регионе.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины начали вербовать российских наркоманов.