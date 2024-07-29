Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Камбоджа выдала России обвиняемых в многомиллионном мошенничестве

Трое обвиняемых в многомиллионном мошенничестве переданы из Камбоджи в Россию

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Из Камбоджи в Россию депортировали троих россиян, обвиняемых в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сегодня в аэропорту города Пномпень сотрудники компетентных органов Королевства Камбоджа передали представителям НЦБ Интерпола МВД России двоих осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159, 163 и 174.1 УК РФ, а также обвиняемого в другом многомиллионном мошенничестве», — заявила она.

Двое депортированных — супруги Котляровы, которых объявили в международный розыск в 2013 году. Они заключали фиктивные инвестиционные договоры на участие в долевом строительстве, фактически жилье не строилось. Ущерб оценивался в более 209 млн рублей. Потерпевших по делу более 200 человек.
В 2015 году супруги были заочно признаны виновными. Мужу было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, жене — 9 лет .

Еще один депортированный — Андрей Обозных — в 2009–2011 годах был гендиректором фирмы и вместе с сообщниками заключил контракт на строительство многоэтажного жилого дома в Новосибирске для сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники похитили свыше 90 млн рублей. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск в 2014 году.

До этого сообщалось, что россиянка Вероника Лебедева, которая является сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 млн рублей, экстрадирована из Бразилии в РФ.

Ранее Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами