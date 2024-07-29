Камбоджа выдала России обвиняемых в многомиллионном мошенничестве

Из Камбоджи в Россию депортировали троих россиян, обвиняемых в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сегодня в аэропорту города Пномпень сотрудники компетентных органов Королевства Камбоджа передали представителям НЦБ Интерпола МВД России двоих осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159, 163 и 174.1 УК РФ, а также обвиняемого в другом многомиллионном мошенничестве», — заявила она.

Двое депортированных — супруги Котляровы, которых объявили в международный розыск в 2013 году. Они заключали фиктивные инвестиционные договоры на участие в долевом строительстве, фактически жилье не строилось. Ущерб оценивался в более 209 млн рублей. Потерпевших по делу более 200 человек.

В 2015 году супруги были заочно признаны виновными. Мужу было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, жене — 9 лет .

Еще один депортированный — Андрей Обозных — в 2009–2011 годах был гендиректором фирмы и вместе с сообщниками заключил контракт на строительство многоэтажного жилого дома в Новосибирске для сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники похитили свыше 90 млн рублей. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск в 2014 году.

До этого сообщалось, что россиянка Вероника Лебедева, которая является сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 млн рублей, экстрадирована из Бразилии в РФ.

Ранее Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников.