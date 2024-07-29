В Москве двое мужчин угрожали макетом автомата полицейским

В Москве двое мужчин угрожали макетом автомата Калашникова прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве.

В ведомстве рассказали, что в полицию сообщили о криках с угрозами из окна квартиры на улице Богданова. На место прибыли правоохранители. Стражи порядка обнаружили в квартире на четвертом этаже двух мужчин, один из которых угрожал им, держа в руках похожий на автомат Калашникова предмет. Позже злоумышленник заперся в квартире.

Как заявили в пресс-службе, в итоге спецназовцы Росгвардии задержали мужчин. Там добавили, что в квартире был проведен осмотр, в ходе которого были изъяты предположительно макет автомата Калашникова, четыре предмета, схожих с пистолетами, а также похожий на винтовку предмет.

По данному факту заведено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в центре Москвы подросток обстрелял охранника, который сделал ему замечание. 48-летний сотрудник службы охраны военного госпиталя имени Мандрыка, увидел, что двое юношей и девушка пытаются разрисовать краской стену здания. Мужчина сделал замечание несовершеннолетним уличным художникам. После того, как вандалы не отреагировали на его упрек, охранник пригрозил им вызовом полиции и схватил одного из подростков за руку. Тот вывернулся, достал аэрозольный пистолет и несколько раз нажал на курок. Затем стрелок ударил пострадавшего ногой и, по словам очевидцев, начал угрожать оружием окружающим.

Ранее в Иваново мужчина с пистолетом в руках угрожал прохожему с антивоенными взглядами.