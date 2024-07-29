Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве двое мужчин угрожали макетом автомата полицейским

В Москве двое мужчин угрожали полицейским макетом автомата Калашникова

close
100%
Depositphotos

В Москве двое мужчин угрожали макетом автомата Калашникова прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве.

В ведомстве рассказали, что в полицию сообщили о криках с угрозами из окна квартиры на улице Богданова. На место прибыли правоохранители. Стражи порядка обнаружили в квартире на четвертом этаже двух мужчин, один из которых угрожал им, держа в руках похожий на автомат Калашникова предмет. Позже злоумышленник заперся в квартире.

Как заявили в пресс-службе, в итоге спецназовцы Росгвардии задержали мужчин. Там добавили, что в квартире был проведен осмотр, в ходе которого были изъяты предположительно макет автомата Калашникова, четыре предмета, схожих с пистолетами, а также похожий на винтовку предмет.

По данному факту заведено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в центре Москвы подросток обстрелял охранника, который сделал ему замечание. 48-летний сотрудник службы охраны военного госпиталя имени Мандрыка, увидел, что двое юношей и девушка пытаются разрисовать краской стену здания. Мужчина сделал замечание несовершеннолетним уличным художникам. После того, как вандалы не отреагировали на его упрек, охранник пригрозил им вызовом полиции и схватил одного из подростков за руку. Тот вывернулся, достал аэрозольный пистолет и несколько раз нажал на курок. Затем стрелок ударил пострадавшего ногой и, по словам очевидцев, начал угрожать оружием окружающим.

Ранее в Иваново мужчина с пистолетом в руках угрожал прохожему с антивоенными взглядами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами