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Минюст не нашел причин признать Пугачеву иноагентом

Минюст сообщил об отсутствии оснований для признания Пугачевой иноагентом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Минюст не имеет сведений, чтобы сделать вывод о наличии обстоятельств для признания российской певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ министерства на запрос депутата Государственной думы Алексея Журавлева.

«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей», — говорится в документе.

10 июля юрист Илья Русяев заявил, что после последних высказываний Аллы Пугачевой снова подняли вопрос о том, почему ее не признали иноагентом. По его словам, сделать это не так просто, как кажется. Для этого необходимо подтвердить факт иностранного финансирования или влияния.

При этом депутат Журавлев сказал, что Пугачевой грозит уголовное наказание на срок до пяти лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил России.

До этого Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве, заявив, что «Бог терпелив, но всему есть предел». В Минобороны РФ заявляют, что разрушения произошли вследствие падения украинской ракеты ПВО. В Госдуме после высказывания певицы вновь потребовали признать ее иноагентом, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) спел песни Ротару на украинском языке.

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