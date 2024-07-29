Мужчина устроил поножовщину и ранил восемь человек в Великобритании

В британском городе Саутпорт неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей, ранены восемь человек, среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел 29 июля, очевидцы сообщили в экстренные службы о мужчине, вооруженном ножом, который ранил несколько человек. По предварительной информации, в больницы с различными ранениями доставлены восемь человек, среди пострадавших есть дети.

Предполагается, что нападение произошло во время занятий по йоге и танцам, которые проходили на дороге. Злоумышленника удалось задержать, мотивы его поступка и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в штате Массачусетс полиция задержала мужчину, который напал с ножом на посетителей кинотеатра. Перед началом показа фильма в кинотеатр зашел мужчина, он спокойно проследовал в кинозал и там напал с ножом на четырех школьниц в возрасте от 9 до 17 лет, после чего скрылся. Пострадавших госпитализировали, раны оказались поверхностными, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным местной полиции, американец пытался скрыться на автомобиле, но был задержан.

Ранее в Париже неизвестный ранил ножом полицейского у бутика Louis Vuitton.