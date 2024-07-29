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В Киеве произошла вспышка Covid-19

В Киеве заболеваемость Covid-19 выросла в июле в 4,5 раза по сравнению с июнем

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Global Look Press

Киев подвергся атаке Covid-19, число летальных исходов с начала 2024 года составляет 52 человека. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения столичной администрации Валентина Гинзбург.

Заболеваемость коронавирусом в украинской столице в июле выросла в 4,5 раза по сравнению с июнем и составила 900 случаев, в больницах 73 человека. Отмечается, что в среднем в больницы попадают около 20 человек в сутки.

Международный коллектив ученых 25 июля обнаружил, что коронавирус SARS-CoV-2 может поражать более широкий спектр клеток легких, чем предполагалось ранее. Некоторые штаммы провоцируют пневмонию, а другие — верхние дыхательные пути.

17 июля стало известно, что американские ученые из Колорадского университета в Боулдере обнаружили связь между следами древних ретровирусов в ДНК человека и раковыми заболеваниями. Долгое время эндогенные ретровирусы считались «мусорной», но безвредной частью, составляющей около 8% человеческого генома.

Ранее сообщалось, что Байдену потребовалась неотложная медпомощь накануне заражения COVID-19.

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