Россиянин нашел на детской площадке игрушечный пистолет и попытался ограбить аптеку

В Амурской области местный житель вооружился игрушечным пистолетом, найденным на детской площадке, и попытался ограбить аптеку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в одной из аптек Благовещенска, в помещение вошел мужчина в черном, достал пистолет и потребовал у фармацевта промедол. Женщина не испугалась и ответила, что лекарства нет, заставив незадачливого грабителя удалиться.

Злоумышленника задержали недалеко от аптеки, он признался правоохранителям, что пистолет был игрушечным, он нашел его на детской площадке, а после неудачной попытки ограбления выбросил.

До этого сообщалось, что в Москве неизвестный мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет, ворвался в банк, он напал на сотрудницу, находившуюся там, ударив ее по голове. Преступник потребовал у работницы банка отдать ему все наличные деньги, однако у женщины не оказалось ключей от хранилища — они находились у другой сотрудницы, которая еще не появилась на рабочем месте. В результате грабитель ушел ни с чем.

Ранее пенсионерка обезвредила вооруженного подростка, который попытался ограбить ее внучку.