Художницу Скочиленко увезли из петербургского СИЗО

Художницу Сашу Скочиленко, осужденную по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, увезли из петербургского СИЗО-5 Арсеналка. Об этом в Telegram-канале пишет ее группа поддержки.

«Вчера Сашу увезли из Арсеналки. Как говорят в СИЗО — в Москву», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что городской суд Санкт-Петербурга отложил на сентябрь рассмотрение апелляций на приговор активистке-художнице Александре Скочиленко, которая разместила в магазине листовки в виде ценников с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ. Решение о переносе рассмотрения апелляций было принято по ходатайству стороны защиты, поскольку трое адвокатов не смогли присутствовать в процессе.

16 ноября 2023 года Василеостровской районный суд приговорил Скочиленко к семи годам колонии общего режима. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции министерства обороны России. Художница оставалась под стражей в течение полутора лет. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам экс-сотрудницу Минюста.