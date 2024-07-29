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В Нижегородской области из больниц выписали всех пациентов с ботулизмом

Все 16 пациентов с ботулизмом выписаны из больниц Нижегородской области

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Shutterstock

Все 16 человек, заразившихся ботулизмом, выписаны из больниц Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения региона.

По информации ведомства, эти люди отпущены под амбулаторное наблюдение.

Изначально в медучреждения Нижегородской области поступили 17 пациентов с подозрением на ботулизм. Позже у одного из них диагноз не подтвердился.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что причиной вспышки ботулизма в России стало нарушение правил и технологий при изготовлении продукта. По ее словам, всего в РФ ботулизмом заразились 417 человек.

С середины июня в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обращались люди с признаками ботулизма. Все они ели лобио, заказанное в «Кухне на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о закрытии предприятия, где делали вызвавшую ботулизм продукцию.

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