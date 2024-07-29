В Ярославле трое мужчин спасли женщину с ребенком, которых уносило течением на сапе

В Ярославле трое молодых людей спасли женщину с маленьким ребенком на сапе, которых относило течением в Волгу. Об этом сообщает портал «ProГород».

Инцидент произошел на реке Которосль, женщина с маленьким ребенком сплавлялись на сапе, в какой-то момент их стало сносить сильным течением в Волгу. На помощь россиянке бросились трое молодых людей, которые отбуксировали сап к берегу.

Женщина отметила, что маршрут сплава ей был известен, но с сильным течением в этой местности они раньше не сталкивались.

До этого сообщалось, что в Новосибирске помощь спасателей потребовалась паре, которую унесло течением во время катания на сапбордах. Мужчина и женщина катались на сапборде и потеряли весло, их стало относить течением от берега. Пару экипаж службы обнаружил в кустах острова Саранки, куда их прибило сильным течением, после чего со спасенными была проведена профилактическая беседа.

Ранее трех сапсерферов едва не унесло в открытое море в Приморье.