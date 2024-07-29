Боец СВО назвал свое решение идти на фронт вкладом в общее дело

Родина – это не какое-то абстрактное понятие в виде лесов-полей и рек, а родные, дети, родители и друзья. Об этом в интервью агентству «ФедералПресс» рассказал доброволец из Екатеринбурга с позывным «Монолит», принимающий участие в спецоперации в составе 228-ого мотострелкового полка.

По его словам, в период мобилизации осенью 2022 года многие его коллеги были мобилизованы.

«Я помогал собирать своих младших коллег. Потом пошел на курсы начальной военной подготовки при федеральном движении «Рокот». Получилось так, что я постоянно общался с ребятами, которые мобилизованы, в кругу людей, которые готовятся. Пошел обучаться», — рассказал он.

Доброволец отметил, что вскоре его знакомые один за другим пошли добровольцами на фронт.

«Было реальное ощущение: если не ты, то кто? Родина в опасности, каждый должен внести свои пять копеек в то, чтобы помочь обществу, стране, родине, как бы это громко ни звучало. Будучи главой семьи, что я буду делать — сидеть на диване, когда уже почти все мои товарищи пошли воевать? И я подумал, если не сделаю этого, не пойду добровольцем, то, наверное, до конца жизни буду себя обвинять в трусости, слабости», — подчеркнул боец.

«Монолит» рассказал, что за год ему удалось освоить большое количество профессий, о которых он и не думал.

«Сейчас освоил тактическую медицину и стал санинструктором. Потихоньку становишься уже просто этаким небольшим универсальным доктором. Я научился летать на дронах, научился стрелять, научился тактике, научился связи. Не перечесть то количество профессий и навыков, которым ввиду необходимости и востребованности на СВО пришлось учиться», — добавил боец.

По его словам, он совершенно не жалеет о своем решении и даже горд тем, что вносит вклад в общее дело.

«Не может быть «хата с краю» и «я против войны», когда она вовсю идет. Поэтому каждый, не обязательно на фронте, так или иначе должен помогать, потому что это общее дело, всех и каждого», — считает «Монолит».