На крупнейшем химическом заводе в Германии потушили пожар, возникший после взрыва

Пожарная служба завода крупнейшего в Германии химического концерна BASF потушила возгорание на предприятии, которое возникло после взрыва. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на концерн.

«В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие травмы и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику», — сказано в сообщении.

Причина произошедшего пока не установлена.

29 июля стало известно, что на предприятии химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен случился взрыв.

В мае в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.

Инцидент случился на заводе Diehl Metal Applications. Компания Diehl участвует в производстве зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, поставляемых на Украину.

Ранее в США произошел взрыв на химическом предприятии.