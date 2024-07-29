На крупнейшем химическом заводе в Германии потушили пожар, возникший после взрыва

Пожарная служба завода крупнейшего в Германии химического концерна BASF потушила возгорание на предприятии, которое возникло после взрыва. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на концерн.
«В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие травмы и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику», — сказано в сообщении.
Причина произошедшего пока не установлена.
29 июля стало известно, что на предприятии химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен случился взрыв.
В мае в Берлине произошел крупный пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl.
Инцидент случился на заводе Diehl Metal Applications. Компания Diehl участвует в производстве зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, поставляемых на Украину.
Ранее в США произошел взрыв на химическом предприятии.