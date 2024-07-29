Уровень воды в Карелии снизился

В правительстве Карелии заявили, что вода пошла на спад в Беломорском округе, который находится по соседству с Сегежским округом, где произошел прорыв временной дамбы на Беломорканале. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что подобное удалось сделать благодаря сбросу воды на плотине вблизи поселка Летнереченский. Специалисты гидросооружений в Беломорском округе сообщили, что объекты работают в штатном режиме, подчеркнули в правительстве региона.

29 июля произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. На фоне произошедшего в Карелии ввели режим ЧС. В сети появились кадры с места происшествия.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что трое из 11 человек, которые пострадали при прорыве временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, госпитализированы.

Ранее в Карелии выросло число пропавших без вести после ЧП на Беломорканале.