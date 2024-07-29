«Ростех» опубликовал кадры перевернувшегося в Волгоградской области поезда

«Ростех» показал вид на перевернувшийся в Волгоградской области поезд Казань — Адлер с БПЛА. Видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что два вертолета НССА марки «Ансат» занимаются эвакуацией пострадавших с места происшествия. Такие вертолеты используют для того, чтобы обеспечить выполнение правила «золотого часа», согласно которому экстренная медицинская помощь должна быть оказана в первый час после обращения для снижения риска осложнений. Помощь раненым оказывают прямо на борту вертолетов.

До этого число госпитализированных при крушении поезда Казань — Адлер возросло.

Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после того, как столкнулся с грузовиком. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших превысило сто человек. Машинист поезда и водитель грузовика выжили.

После произошедшего движение на месте инцидента приостановили. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее водитель столкнувшегося с поездом «КамАЗа» заявил, что не знает, как произошло ДТП.