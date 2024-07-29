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Вологодский пасечник устроил дискотеку с радиоприемником, чтобы отпугнуть медведя

В Вологодской области пасечник напугал медведя радиоприемником в канистре

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ДПРЛиОХ Вологодской области/VK

Житель Вологодской области нашел способ отпугнуть медведя, который регулярно громил его пасеку и воровал из ульев мед. Об этом сообщает Департамент природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства региона.

Хищник несколько раз громил пасеку вологодского пчеловода, медведь ломал улья, съедал весь мед и скрывался в лесу. Мужчина обратился за помощью в Охотинспекцию, егерь осмотрел пасеку, страдавшую от набегов косолапого любителя меда, и подсказал пчеловоду простой способ избавиться от незваного гостя.

Мужчина поместил радиоприемник в канистру из-под бензина и в один из вечеров устроил зверю «дискотеку», хищник испугался громких звуков. Оценили ли музыку соседи пасечника, пока неизвестно.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области медведь посетил рыбаков и унес с собой их печенье. Друзья отдыхали на берегу реки, когда заметили, что из леса к ним приближается хищник. Он начал осматривать их вещи, порвал пакет с овощами и вскоре обнаружил печенье. Забрав пакет со сладостями, медведь устроился под деревом рядом с палатками и начал лакомиться угощением.

Ранее россиянка вызвала полицию из-за несуществующего медведя.

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