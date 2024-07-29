Изнасилование 20-летней давности раскрыли в Москве благодаря генетической экспертизе

В Москве правоохранители благодаря новой экспертизе раскрыли изнасилование, произошедшее почти 20 лет назад. Об этом сообщает СУ СК России по столице.

По информации следствия, инцидент произошел 18 августа 2005 года неподалеку от жилого дома на Южнопортовой улице. Мужчина напал на незнакомую девушку и изнасиловал ее, применяя физическую силу и угрожая физическим устранением. Он также совершил в ее отношении другие действия сексуального характера. Установить его личность на первоначальном этапе не удалось.

Следователи и криминалисты СК РФ, занимающиеся раскрытием преступлений прошлых лет, вновь проанализировали материалы дела, а также провели ряд экспертиз. В их числе были молекулярно-генетические исследования — на момент совершения преступления их производство было невозможно.

Во время проверки по базам учета удалось установить, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина. В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину, ему предъявили обвинение по двум уголовным статьям. Материалы направлены в суд.

Ранее московские следователи нашли мужчину, изнасиловавшего ребенка почти 20 лет назад.