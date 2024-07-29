Правительство поддержало полный возврат средств за авиабилеты контрактникам

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, которым предполагается возвращать полную стоимость авиабилета в случае отказа от перелета в связи с призывом на службу по мобилизации и прохождением службы по контракту в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

В отзыве правительственной комиссией по законопроектной деятельности подчеркивается, что нововведение обеспечит снижение финансовой нагрузки граждан, которые исполняют конституционный долг по защите страны, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%.

В комитете Совета федерации по социальной политике поясняли, что повышение составит в среднем 500 руб. Член комитета Светлана Бессараб отмечала, что после индексации пенсионеры будут получать выплату в 41 600 рублей. Однако суммы могут различаться в зависимости от категории военных.

Ранее в российском регионе увеличили разовую выплату для контрактников.