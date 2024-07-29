Двух курьеров мошенников, укравших у пенсионеров 63 млн рублей, поймали в Москве

В Москве полицейские поймали работавших на мошенников курьеров, которые украли у пенсионеров 63 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации представителя ведомства, двое мужчин, один из которых — иностранец, подозреваются в работе курьерами на мошенников и хищении крупных денежных сумм у троих пожилых людей. Злоумышленники забирали у обманутых пенсионеров деньги в обмен на вознаграждение за работу, а также оплату проживания и питания. Общая сумма украденного составила 63 млн рублей.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Предполагаемым злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее россиянин перевел мошенникам 28,4 млн рублей, которые он копил 30 лет.