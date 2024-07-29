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Стало известно о состоянии водителя «КамАЗа», столкнувшегося с поездом

Водителя КамАЗа после ДТП с поездом Казань — Адлер поместили в реанимацию

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Телеграм-канал «Baza»

Водитель «КамАЗа», который столкнулся с поездом Казань — Адлер в Волгоградской области, находится в больнице. Врачи поместили его в реанимацию, рассказала супруга мужчины в беседе с 360.ru.

«Ничего пока не знаю, человек сейчас в реанимации», — сообщила женщина.

Напомним, поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом», выехавшим на пути. В поезде находились 812 пассажиров, пострадали десятки человек, 30 из них доставили в больницу. В РЖД сообщили, что ДТП произошло из-за грубого нарушения ПДД водителем «КамАЗа» – он выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, надеясь проскочить на «красный». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее пассажирка рассказала о моменте столкновения поезда Казань — Адлер с «КамАЗом».

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