Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгена

К настоящему времени доля отказов в выдаче россиянам шенгенских виз выросла до 10%. Последние данные за 2024 год привел вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, сообщает ТАСС.

Эксперт сообщил о сокращении общего количества выданных гражданам РФ шенгенских виз. По его словам, если в 2019 году россияне получили около 4 млн виз, в 2023 году их было около 600 тысяч, в этом году — 449 тысяч. Многоразовых виз – 49% от общего количества, хотя раньше их было больше.

Горин порекомендовал российским туристам внимательно относиться к своим данным для оформления визы, учитывать правило первого въезда и подавать документы на визу в ту страну, куда планируется путешествие. Все это лучше делать заранее, так как запись на подачу документов по популярным направлениям составляет до двух месяцев.

12 июля Ассоциация туроператоров России назвала ошибки, из-за которых могут не дать шенгенскую визу. К ним относятся достоверность предоставляемой информации, включая бронь отелей, актуальность номера телефона и e-mail, сведения о месте работы и источниках дохода.

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