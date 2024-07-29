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После прорыва дамбы в Карелии госпитализированы три человека

Трое из 11 пострадавших при прорыве дамбы в Карелии госпитализированы

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МЧС РФ по Республике Карелия

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил на своей странице в социальных сетях, что трое из 11 человек, которые пострадали при прорыве временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала, госпитализированы.

«На этот час медицинская помощь оказана 8 пострадавшим, трое госпитализированы», — сообщил он.

По его словам, в режиме чрезвычайной ситуации работает отделение скорой помощи Сегежской Центральной районной больницы (ЦРБ). На линию вышли пять бригад, две из которых дежурят в зоне чрезвычайной ситуации, две – в Сегеже и одна – в Надвоицах.

29 июля произошло разрушение временной строительной перемычки, возведенной для проведения ремонтных работ между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. На фоне произошедшего в Карелии ввели режим ЧС. В сети появились кадры с места происшествия.

Ранее в Карелии выросло число пропавших без вести после ЧП на Беломорканале.

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