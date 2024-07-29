Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасение людей из опрокинувшегося под Волгоградом поезда попало на видео

МЧС опубликовало видео спасения людей из опрокинувшегося под Волгоградом поезда

Спасение пассажиров поезда, частично сошедшего с железнодорожных рельсов в Волгоградской области, попало на видео. Запись опубликовали в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб пытаются проникнуть в опрокинувшиеся вагоны. По данным ведомства, всего с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них упали на бок.

«Пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения», — говорится в подписи к ролику.

Также в пресс-службе МЧС РФ рассказали, что сейчас к месту происшествия направляются пожарный и аварийно-восстановительный поезда.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту КазаньАдлер, сошел с рельсов в районе города Котельниково в Волгоградской области днем 29 июля. Перед этим состав столкнулся с выехавшим на переезд грузовиком.

В настоящее время на месте ЧП приостановлено движение транспортных средств. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ.

Число пострадавших в результате ДТП превысило сто человек. Всего в поезде находились 812 пассажиров.

Ранее на место крушения поезда в Волгоградской области направили вертолеты Ми-8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами