Спасение людей из опрокинувшегося под Волгоградом поезда попало на видео

Спасение пассажиров поезда, частично сошедшего с железнодорожных рельсов в Волгоградской области, попало на видео. Запись опубликовали в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб пытаются проникнуть в опрокинувшиеся вагоны. По данным ведомства, всего с рельсов сошли девять вагонов. При этом семь из них упали на бок.

«Пожарно-спасательные подразделения деблокируют пострадавших, оказывают первую помощь. Организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения», — говорится в подписи к ролику.

Также в пресс-службе МЧС РФ рассказали, что сейчас к месту происшествия направляются пожарный и аварийно-восстановительный поезда.

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в районе города Котельниково в Волгоградской области днем 29 июля. Перед этим состав столкнулся с выехавшим на переезд грузовиком.

В настоящее время на месте ЧП приостановлено движение транспортных средств. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ.

Число пострадавших в результате ДТП превысило сто человек. Всего в поезде находились 812 пассажиров.

Ранее на место крушения поезда в Волгоградской области направили вертолеты Ми-8.