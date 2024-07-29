В МЧС рассказали о пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

В пресс-службе МЧС России заявили, что более 100 человек получили травмы при сходе вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что была организована доставка пассажиров поезда в пункты временного размещения.

В МЧС подчеркнули, что восемь пунктов временного размещения находятся в готовности к развертыванию в Котельникове.

До этого в РЖД заявили, что железнодорожная авария в Волгоградской области произошла из-за нарушения ПДД водителем «КамАЗа».

Днем 29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после того, как столкнулся с грузовиком. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших превысило сто. Машинист поезда и водитель грузовика выжили.

После произошедшего движение на месте инцидента приостановили. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что столкнувшийся с поездом «КамАЗ» под Волгоградом был арестован из-за долгов.