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В больницу доставлены 30 пассажиров после аварии поезда в Волгоградской области

После схода поезда в Волгоградской области госпитализированы 30 человек

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Администрация Котельниковского района/РИА Новости

После столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Волгоградской области в больницу доставлены 30 человек. Об этом со ссылкой на информацию из приемной ЦРБ города Котельниково сообщает «Интерфакс».

Пассажирский поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области в районе города Котельниково. Причиной аварии стало столкновение поезда с самосвалом КамАЗ на железнодорожном переезде.

По сообщению РЖД, железная дорога в месте аварии хорошо просматривается и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра.

Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

Ранее появилось видео изнутри столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда.

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