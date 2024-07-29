Водолазы нашли 175-летние бутылки шампанского на месте кораблекрушения

Польские дайверы нашли на дне Балтийского моря 175-летние бутылки шампанского, пишет NDTV. Их перевозило судно, затонувшее в тех краях.

Как пишут СМИ, дайверы из Польши исследовали Балтийское море у побережья Швеции, когда локатор на их корабле показал, что под ними на дне лежат какие-то объекты. После этого специалисты совершили погружение и обнаружили в песке сотни бутылок шампанского. Там же были и обломки судна, перевозившего груз.

«Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет, и часто случается, что мы находим бутылку или две в затонувших кораблях, но чтобы обнаружить так много груза, это для меня впервые», — прокомментировал руководитель группы Томаш Стахура.

Историки полагают, что затонувшее шампанское было произведено между 1850 и 1867 годами, что делает его потенциально одним из старейших шампанских в мире. Кроме того, первозданное состояние бутылок, сохраненных холодными и темными глубинами Балтийского моря, наводит экспертов на мысль, что их содержимое может быть все еще пригодным для питья.

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