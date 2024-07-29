Юристы назвали россиянам главное условие для путешествий «дикарями»

В России нет особых правовых норм для любителей путешествовать «дикарями», в том числе отдыхать на природе. Однако такие туристы обязаны соблюдать все действующие законы и нормы, а также брать на себя ответственность за безопасность как от людей, так и от диких животных, объяснил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев Общественной Службе Новостей.

Все территории у рек, моря, прибрежные линии считаются государственной собственностью. Поэтому при их использовании путешественники обязаны соблюдать нормы, предписанные законодательством по природопользованию, обращению с животным и растительным миром, отметил Соловьев.

«Например, мы знаем, что разводить огонь вблизи хвойных нельзя, и эти правила пожарной безопасности надо соблюдать», — отметил юрист, добавив, что в противном случае нарушителю грозит штраф.

Также перед поездкой важно ознакомиться, не является ли выбранная для отдыха территория природоохранной зоной — в этом случае действуют особые правила. Кроме того, туристам-дикарям нужно платить курортный сбор там, где введены соответствующие правила, и помнить о вопросах собственной безопасности.

Отдельно Соловьев остановился на правилах приличия, подчеркнув, что в каждом регионе есть свои нормы, которые важно изучать.

«Туристы должны соблюдать в том числе и региональные законы о тишине, то есть прекращать громко слушать музыку в 23 часа и ночью не нарушать покой людей, которые находятся рядом», — заключил юрист.

До этого исследователи выяснили, что более трети российских туристов готовы потратить на развлечения за границей от 10 до 30 тыс. рублей. Свыше 100 тыс. рублей готовы потратить на развлекательную программу в поездке менее 2% туристов.

Ранее эксперты оценили, как изменилось количество туристов из Турции.