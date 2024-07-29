В одном из населенных пунктов Челябинской области начали превентивную эвакуацию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что власти начали превентивную эвакуацию в Миасском городском округе из-за угрозы затопления домов паводковыми водами после прошедших ливней. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По словам губернатора, существует риск того, что вода дойдет до жилых домов. Текслер подчеркнул, что превентивная эвакуация предпринята для того, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Губернатор добавил, что дамбу, которую прорвало в поселке Киолим, планируется восстановить.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области заявили, что более 1,1 тысячи человек эвакуировали из зон затопления в регионе.

По данным МЧС, в регионе оказались затоплены более 320 жилых домов и 1063 приусадебных участка. Кроме того, подтоплены 600 садовых участков, где люди не проживали.

26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Причиной произошедшего, предварительно, стал резкий подъем уровня воды в водохранилище из-за дождей. 28 июля губернатор региона Алексей Текслер заявлял, что ситуация с паводками остается напряженной.

Ранее в Карелии люди пропали без вести после размыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале.