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В России не увидели оттока туристов из Турции

«Турпомощь»: Турция находится в числе лидеров у российских туристов

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Shutterstock

Турция все еще входит в пятерку направлений-лидеров у российских туристов, несмотря на «заметные изменения в цене», оттока туристов по этой причине не наблюдается. Об этом RT сообщили в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

«Кроме того, необходимо отметить, что в первом полугодии туристы из России заняли первую строчку рейтинга по турпотоку в Анталию», — отметили специалисты.

Помимо этого, у российских туристов есть спрос на туры с перелетом до Турции и далее паром до греческих островов, а также на комбинированные программы Турция — Греция. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян, в свою очередь, добавил, что россияне выбирают Турцию пропорционально тому, как западноевропейские туристы вместо этого направления выбирают Грецию, Кипр и Испанию.

29 июля издание Express писало, что представители турецкого туристического бизнеса заявляют об оттоке туристов в соседнюю Грецию. Как отметил руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич, Турция утратила свое «ценовое преимущество». Так, по его оценке, в 2024 году на греческий остров Самос приедут около 150 тыс. турок, тогда как в 2023 году их было около 40 тыс.

Ранее стало известно, как изменятся цены на отдых с 1 августа.

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