В Госдуме поддержали поправки о деанонимизации пабликов

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки об обязанности владельцев пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах, в том числе в Telegram, с более 10 тыс. подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи.

По словам Хинштейна, многие такие каналы «превосходят традиционные СМИ» по влиянию, но их владельцы «практически не несут ответственности за распространяемую информацию, включая и фейки».

Если проект закона будет принят, отметил депутат, владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны подать Роскомнадзору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию.

Речи о блокировке каналов без идентификации не идет, но они не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами, подчеркнул глава комитета.

Законопроект может быть рассмотрен Госдумой до конца работы весенней сессии — до 5 августа.

До этого РИА Новости сообщало, что инициатива также предусматривает блокировку канала за непередачу данных в Роскомнадзор.

Ранее в РФ предложили обязать блогеров отдавать 5% от годового объема рекламы на соцпроекты.