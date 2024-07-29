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Россиянин прятал на даче парник с коноплей, но попался полиции

Житель Подмосковья, вырастивший на даче 177 кустов конопли, попался полиции

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МВД РФ по Московской области

В Московской области правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который культивировал на загородном участке наркосодержащие растения. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили полицейские, мужчина арендовал дом в кооперативе «Слава» под Щелково, где организовал парник с коноплей — помещение было оборудовано вентиляционным оборудованием и специальными лампами. По предварительным данным, нарушитель вырастил 177 кустов растения.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Ранее судимого фигуранта заключили под стражу.

До этого полицейские задержали подозреваемого по аналогичной статье мужчину в подмосковном Чехове: мужчина переоборудовал часть деревенского дома своей матери под парник и выращивал там наркосодержащие растения.

Ранее в Челябинской области мужчину поймали на попытке поставки наркотиков в колонию с помощью арбалета.

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