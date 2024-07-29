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В Ленобласти на два года закроют мост в поселке Усть-Луга

Мост в Усть-Луге закроют на два года на ремонт, вместо него построят временный

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Мост, который находится в поселке Усть-Луга в Ленинградской области, закроют на два года в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального комитета по дорожному хозяйству.

Из заявления следует, что переправу через реку Лугу «буквально разберут и соберут заново».

«В процессе будут задействованы плавучие краны, временный мост и почти полкилометра дороги (сам мост порядка 250 метров)», — подчеркивается в публикации.

Представители комитета добавили, что на первом этапе ремонта специалисты соорудят временный мост и затем запустят по нему движение транспортных средств. Далее состоятся разбор основной переправы и строительство нового моста.

«Окончание [работ] намечено на октябрь 2026 года», — уточняется в сообщении.

25 июля в Ивановской области произошло обрушение моста, ведущего из поселка Лух в деревню Бабино. В результате пять человек получили травмы различной степени тяжести. В том числе пострадал подросток, у которого врачи диагностировали сотрясение мозга.

Ранее в Нижнем Новгороде во время ремонта моста рухнула люлька с рабочими.

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