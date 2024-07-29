Мужчина без спасательного жилета выпал из катамарана во время путешествия в Башкирии

Спасатели ищут мужчину, который выпал из катамарана. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Бурзянском районе, на реке Белая. Группа путешественников, состоящая из 35 человек, находилась на катамаране. Когда компания находилась в районе скалы Большой Амфитеатр, 50-летний турист оказался за бортом. По какой причине это произошло, не сообщается.

«Мужчина находился без спасательного жилета, в результате чего он сразу ушел под воду», – поделились в ведомстве.

Пока что отыскать россиянина не удалось, поиски продолжаются. Известно, что мужчина приехал в Башкирию из Набережных Челнов.

В МЧС напомнили о необходимости надевать спасательный жилет во время подобных путешествий. Также не стоит садиться на борт, раскачивать судно и вставать в полный рост во время движения.

До этого в Краснодарском крае компания из троих мужчин отправилась на прогулку на гидроцикле. На крутом повороте пассажиры упали с плавательного средства. Один из них не умел плавать и потянул за собой на дно остальных.

Ранее в Москве мужчина выпал за борт катера во время движения по каналу.