Появилось видео изнутри столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда

Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик изнутри поезда, который столкнулся с грузовиком под Волгоградом.

В публикации утверждается, что в ролике запечатлен вагон из хвоста состава, который не сошел с рельсов.

«Люди сохраняют спокойствие и списываются с родственниками», — говорится в публикации.

29 июля в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 Казань — Адлер сошли с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Около 100 человек пострадали. Среди них шесть детей. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

Позднее стало известно, что в железнодорожной аварии в Волгоградской области водителю «КамАЗа» и машинисту поезда удалось выжить.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в перевернувшемся в Котельниковском районе Волгоградской области поезде ехали 812 пассажиров.

Уточняется, что ЧП произошло на неохраняемом железнодорожном переезде. В связи с инцидентом был созван оперативный штаб. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с происшествием.

Ранее появились кадры покореженного локомотива после аварии с «КамАЗом» под Волгоградом.