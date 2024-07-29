Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео изнутри столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда

Mash опубликовал видео изнутри столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда

close
100%
«Жесть Волгограда»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Жесть Волгограда»

Telegram-канал Mash опубликовал видеоролик изнутри поезда, который столкнулся с грузовиком под Волгоградом.

В публикации утверждается, что в ролике запечатлен вагон из хвоста состава, который не сошел с рельсов.

«Люди сохраняют спокойствие и списываются с родственниками», — говорится в публикации.

29 июля в Волгоградской области восемь вагонов поезда №491 КазаньАдлер сошли с рельсов из-за столкновения с «КамАЗом». Около 100 человек пострадали. Среди них шесть детей. Движение поездов на месте аварии приостановлено.

Позднее стало известно, что в железнодорожной аварии в Волгоградской области водителю «КамАЗа» и машинисту поезда удалось выжить.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в перевернувшемся в Котельниковском районе Волгоградской области поезде ехали 812 пассажиров.

Уточняется, что ЧП произошло на неохраняемом железнодорожном переезде. В связи с инцидентом был созван оперативный штаб. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в связи с происшествием.

Ранее появились кадры покореженного локомотива после аварии с «КамАЗом» под Волгоградом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами