Не менее 33 детей пострадали при сходе поезда в Волгоградской области

При столкновении поезда Казань — Адлер с «КамАЗом» в Волгоградской области пострадали не менее 33 детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, всего различные травмы получили около 110 пассажиров, у большинства из них ушибы и порезы, первую помощь им оказали на месте. Некоторых доставили в Котельниковскую ЦРБ.

Большинство детей из поезда, по информации Mash, организованные группы, которые централизованно ехали в детские лагеря Краснодарского края.

До этого сообщалось, что по крайней мере семь вагонов поезда сошли с рельсов в результате столкновения с грузовиком, который не успел затормозить перед переездом, в районе города Котельниково. Кабину машины нашли в 15 метрах от места ДТП, рядом с ней находился водитель. Состояния троих пострадавших оценивается как тяжелое, их экстренно эвакуируют в ближайшую больницу.

В МЧС рассказали, что сотрудники экстренных служб задействовали два вертолета Ми-8 для ликвидации последствий аварии.

Ранее появились кадры покореженного локомотива после аварии с «КамАЗом» под Волгоградом.