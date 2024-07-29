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В СК открыли дело из-за схода пассажирского поезда в Волгоградской области

В Волгоградской области возбудили дело после схода поезда Казань — Адлер

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Следователи Волгоградской области возбудили дело после схода с рельсов пассажирского поезда. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел на 185-м километре перегона Котельниково — Гремячий. Поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком. В результате вагоны опрокинулись. О точном количестве пострадавших в СК не сообщают. По какой причине автомобиль оказался на рельсах, когда рядом находился поезд, неизвестно.

На данный момент специалисты ведомства проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала 112, во время крушения поезда пострадали около 100 человек. Известно, что во время столкновения перевернулись более пяти вагонов, точное количество неизвестно.

На место уже прибыли экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее в Ленинградской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль.

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