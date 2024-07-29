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HR-эксперт назвала профессии, спрос на которые повышен в 2024 году

HR-эксперт Лоикова: в России есть спрос на строителей и слесарей

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Shutterstock

В 2024 году на рынке труда в России фиксируется спрос на строителей, слесарей, токарей, сантехников, электромонтажников и учителей. Об этом »Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Помимо этого, по ее словам, работодатели находятся в активном поиске начальников производства и производственного персонала, а также тьюторов и воспитателей в детские сады.

«В этом году упал спрос на главных бухгалтеров: часть функций автоматизируется, и люди, которые меньше следят за технологиями, стали не так нужны компаниям. Так что главбухов очень много на рынке. Также сейчас у нас очень много юристов, а вакансий для них меньше», — заключила Лоикова.

Результаты исследования аналитиков сервиса «Авито Работа» до этого показали, что самые высокие зарплаты среди сезонных вакансий летом 2024 года предлагают тренерам водных программ. В Москве зарплатное предложение специалистам этой сферы достигает 250 тыс. рублей в месяц при сменном графике.

Ранее сообщалось, что средние зарплаты в рознице достигли 50 тысяч рублей.

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