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Названо число пассажиров перевернувшегося под Волгоградом поезда

Волгоградский губернатор Бочаров: в перевернувшемся поезде ехали 812 пассажиров

В перевернувшемся в Котельниковском районе Волгоградской области поезде ехали 812 пассажиров. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

«По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», — говорится в публикации.

Информация о числе пострадавших не приводится, она уточняется.

Уточняется, что ЧП произошло на неохраняемом железнодорожном переезде. В связи с инцидентом был созван оперативный штаб. Губернатор Бочаров провел совещание с ответственными лицами и поставил задачи по оказанию необходимой помощи пассажирам поезда и ликвидации последствий ЧП. Подчеркивается, что ситуация взята на особый контроль.

До этого в СК открыли дело из-за схода пассажирского поезда КазаньАдлер в Волгоградской области.

Днем 29 июля в Котельниково Волгоградской области перевернулись не менее семи вагонов поезда с людьми.

«На подъезде в Котельниково есть железнодорожный переезд. Он со светофором, но без шлагбаумов и барьеров. Как все точно произошло пока неизвестно», — сообщил источник издания.

Предварительной причиной аварии названо столкновение поезда с самосвалом марки «КамАЗ» на железнодорожном переезде.

Поезд следовал по маршруту Казань — Адлер. Информация о пострадавших уточняется, однако Telegram-канал 112 сообщал о 100 раненых.

Ранее на место крушения поезда в Волгоградской области направили вертолеты Ми-8.

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