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На Ставрополье цыгане угрожали жене бойца СВО похищением

В Ставропольском крае цыгане пришли к жене бойца СВО, угрожая ей похищением

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В Ставропольском крае группа цыган пришла к супруге участника специальной военной операции и угрожала ей похищением. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По данным Telegram-канала, в 2016 году участник СВО подрался с группой цыган. После его ухода на фронт цыгане решили выместить обиду на родственниках бойца. В июле они пообещали женщине похитить ее.

«Регулярно получая вести об оскорблениях и нападениях на семью, Роман обращался к местным казакам, связывался с различными общественными объединениями, но проблема так и не была решена. Отчаявшись, воин написал в Русскую Общину, попросив помощи», — говорится в сообщении.

Проблема с цыганами была решена, боец поблагодарил общественников за оказанную помощь.

До этого губернатор региона Александр Осипов сообщал, что в селе Нерчинский Завод в Забайкалье нетрезвая компания совершила нападение на участника специальной военной операции.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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