Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДТП с поездом в Волгоградской области пострадали шесть детей

При столкновении поезда с КамАЗом в Волгоградской области пострадали шесть детей

При столкновении пассажирского поезда с «КамАЗом» в Волгоградской области пострадали шесть детей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Всего сообщается о 37 пострадавших и четырех госпитализированных с травмами. Также говорится об одной женщине, ноги которой зажало при аварии — ее пытаются спасти.

Днем 29 июля в Котельниково Волгоградской области перевернулись не менее семи вагонов поезда с людьми.

«На подъезде в Котельниково есть железнодорожный переезд. Он со светофором, но без шлагбаумов и барьеров. Как все точно произошло пока неизвестно», — сообщил источник издания.

Предварительной причиной аварии названо столкновение поезда с самосвалом марки «КамАЗ» на железнодорожном переезде.

Поезд следовал по маршруту КазаньАдлер. Информация о пострадавших уточняется, однако Telegram-канал 112 сообщал о 100 раненых.

Ранее петербуржец выжил после того, как его зажал поезд и протащил по платформе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами