В ДТП с поездом в Волгоградской области пострадали шесть детей

При столкновении пассажирского поезда с «КамАЗом» в Волгоградской области пострадали шесть детей. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Всего сообщается о 37 пострадавших и четырех госпитализированных с травмами. Также говорится об одной женщине, ноги которой зажало при аварии — ее пытаются спасти.

Днем 29 июля в Котельниково Волгоградской области перевернулись не менее семи вагонов поезда с людьми.

«На подъезде в Котельниково есть железнодорожный переезд. Он со светофором, но без шлагбаумов и барьеров. Как все точно произошло пока неизвестно», — сообщил источник издания.

Предварительной причиной аварии названо столкновение поезда с самосвалом марки «КамАЗ» на железнодорожном переезде.

Поезд следовал по маршруту Казань — Адлер. Информация о пострадавших уточняется, однако Telegram-канал 112 сообщал о 100 раненых.

Ранее петербуржец выжил после того, как его зажал поезд и протащил по платформе.