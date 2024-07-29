На место крушения поезда в Волгоградской области направили вертолеты Ми-8

Сотрудники экстренных служб задействовали два вертолета Ми-8 для ликвидации последствий аварии на железной дороге в Волгоградской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что сейчас на месте ЧП работают 324 спасателя. Они занимаются эвакуацией пострадавших.

«К вылету готовы два вертолета Ми-8», — говорится в публикации.

Более того, на место происшествия были направлены 109 единиц специальной техники.

Днем 29 июля в районе города Котельниково в Волгоградской области с железнодорожных рельсов частично сошел пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Казань — Адлер.

По последней информации, всего на бок перевернулись восемь вагонов. Предварительно, авария произошла из-за столкновения поезда с выехавшим на переезд грузовиком.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате ЧП пострадали 37 человек. В их числе шестеро детей. Кроме того, одной женщине при опрокидывании вагонов зажало ноги. Сейчас ее пытаются спасти.

Ранее в Ленинградской области скоростной поезд столкнулся с легковой машиной.