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Москвичам рассказали, когда в городе закончатся дожди

Синоптик Позднякова: дожди в Москве закончатся 4 августа

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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Дожди в Москве закончатся в воскресенье, 4 августа, до этого дня столицу ждут осадки различной интенсивности. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что на неделе с 29 июля погода будет определяться глубоким высотным циклоном.

«Мы будем находиться в его тыловой части, и пока центр этого циклона не отойдет в сторону Урала, у нас всегда будут дожди различной интенсивности и в дневные, и в ночные часы. Поменьше осадков будет в субботу, 3 августа. Возможно, в воскресенье, 4 августа, дождя уже не будет совсем», — сказала Позднякова.

По ее словам, температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы на два–три градуса. Ночью она будет достигать +13...+16°C, днем — +20...+22°C. При этом к субботе температура может доходить до +22...+24°C, заключила синоптик.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что на этой неделе погоду в Москве формирует область пониженного атмосферного давления. Близость циклона приведет к сильным дождям и грозам.

Ранее метеоролог рассказал о погоде в начале августа в Москве.

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