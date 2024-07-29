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Песков высказался о прорыве дамб в Челябинской области и Карелии

Песков переадресовал правительству РФ вопрос о прорыве дамб в регионах

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Решением вопросов, связанных с прорывом дамб в регионах России, занимаются местные власти и профильные ведомства. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал разрушение дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области и размыв перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Республике Карелия. В ходе брифинга журналисты поинтересовались у представителя президента РФ, считает ли российское руководство эту проблему системной.

«[Это] вопрос региональных властей и соответствующих ведомств, то есть больше вопрос правительства», — сказал Песков.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел 26 июля. Как рассказали в администрации расположенного рядом города Карабаш, причиной ЧП послужили обильные осадки и повышение уровня воды. В зоне подтопления оказались как минимум четыре села, в которых проживают около 200 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

29 июля глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадали девять человек. Сейчас в регионе действует режим ЧС.

Ранее жительница Карелии рассказала, как люди спасались от воды после прорыва дамбы.

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