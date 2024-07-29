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Эксперты предрекли крах видеоблогингу в России из-за блокировки YouTube

IT-эксперт Корнейчук: блокировка YouTube уничтожит видеоблогинг в России

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PixieMe/Shutterstock/FOTODOM

Если решение о блокировке YouTube все-таки будет принято, то блогеры останутся без площадки для работы. Альтернатив видеохостингу нет, как и отходных путей у публикующих там видео россиян, объяснил IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, на российских площадках не продвигаются работы онлайн-авторов. На таких сервисах нет самого необходимого – комфортного интерфейса, работающих алгоритмов.

«У нас в России нет ничего подобного YouTube и не будет даже в случае блокировки», — подчеркнул Корнейчук.

На сегодняшний день российский видеоконтент очень популярен во всем мире, добавил эксперт. По его мнению, если YouTube заблокируют, то профессиональные блогеры вынуждены будут искать работу в других сферах, так как аудитория за ними на другие площадки не пойдет.

«Я думаю, что с блокировкой YouTube профессиональный видеоблогинг будет уничтожен», — убежден специалист.

Напомним, в Роскомнадзоре заявляли, что меры против YouTube необходимы из-за многочисленных нарушений российского законодательства и неуважения к России и ее гражданам со стороны видеохостинга. В ведомстве уточнили, что YouTube заблокировал 200 российских каналов. В Госдуме сообщали, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах россиян снизится до 40%, а затем до 70%.

В России ранее оценили, грозит ли блогерам потеря денег из-за замедления YouTube.

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