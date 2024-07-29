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В России в августе стартует прием заявок для участия в фестивале «Катюша»

Победительницы конкурса «Катюша» выступят на гала-концерте фестиваля

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Unsplash

Прием заявок для участия во всероссийском фестивале авторской песни для девушек «Катюша» стартует с 1 августа, сообщает пресс-служба фестиваля. Он продлится до 20 октября.

В музыкально-патриотическом проекте смогут принять участие исполнительницы в возрасте от 18 до 35 лет. В их репертуаре должны быть авторские песни любого жанра, посвященные воинской доблести, семье и материнству, гордости Россией или красоте родного края.

Для участия нужно предоставить видео и аудио с исполнением песни, ранее не исполнявшейся другими артистами. Отмечается, что жюри будет оценивать текст и музыку композиций, а также мастерство исполнения.

Имена финалисток будут объявлены 4 ноября. При этом 10 артисток, которым жюри выставит максимальные баллы, смогут выступить на гала-концерте фестиваля «Катюша» в Москве в феврале 2025 года. Кроме того, победительницы фестиваля смогут выступить перед участниками СВО. Также в марте следующего года выпустят сборный альбом песен лауреатов конкурса на российских музыкальных платформах.

Как уточнили организаторы фестиваля, для его участниц пройдут лекции и мастер-классы от признанных мастеров музыкальной индустрии. Образовательная программа продлится с октября 2024 года по февраль 2025 года.

Напомним, основной целью фестиваля «Катюша» является продолжение традиции создания и исполнения женской патриотической песни. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

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