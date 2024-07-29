На Урале пристававшего к девушке в подъезде мигранта выдворят из РФ

В Челябинске правоохранительные органы установили личность приезжего, который приставал к местной жительнице в подъезде жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

В полицию обратилась девушка с жалобой, что вместе с ней в подъезд зашел иностранец, который пытался настойчиво познакомиться с ней, несмотря на ее отказы. Правоохранители опросили свидетелей и быстро нашли мужчину, который оказался приезжим из Средней Азии.

«В ходе проверки документов иностранца установлен факт нарушения им правил въезда в Российскую Федерацию», — рассказали в полиции Южного Урала.

Нарушителя поместили в центр временного содержания иностранных граждан в Челябинской области, его ждет депортация за пределы страны.

До этого семью иностранцев лишили вида на жительство после драки их сына со сверстником.

Ранее в Госдуме обсудили законопроект о миграционном режиме высылки.