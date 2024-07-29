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В Ярославле произошел крупный пожар

МЧС сообщило о пожаре площадью 1 тыс. кв. м на типографском складе в Ярославле

В Ярославле произошел пожар на типографском складе на улице Полушкина роща. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Площадь пожара составила 1000 кв. м. К борьбе с огнем привлечены 46 специалистов и 14 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.

До этого возгорание произошло в Темрюкском районе Краснодарского края. Подразделения МЧС России, прибывшие на ферму в поселке Волна, установили, что пожаром охвачено 800 квадратных метров здания.

В районе 14 часов возгорание удалось локализовать, после 15 часов ликвидировано открытое горение. Тушение продолжается. На тушение пожара привлечено 8 единиц техники и 23 специалиста. На время пожара было эвакуировано 42 головы крупного рогатого скота.

Тем временем в Якутии продолжают бушевать лесные пожары общей площадью 2 млн га. Их тушением занимаются почти 2 тыс. спасателей.

Ранее замглавы московского МЧС Серегин попал в ДТП по пути на пожар.

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